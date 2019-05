Aydınlık gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik, Ulusal Kanal canlı yayınında "Ama bu anlayışla gidilirse eğer Türkiye'de bakın bu kafa, şu andaki kafa, hakim olur ve bu şekilde yola devam edilirse Türkiye ben önümüzdeki yıl, yeni bir seçime daha gebe olduğunu sanıyorum. Gitmez, gitmez" şeklinde konuştu

Aydınlık gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik, Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programında Türkiye İttifakı ve erken seçime dair açıklamalarda bulundu.



İsmet Özçelik, şunları belirtti:



"İDDİA EDİYORUM! AMERİKA'NIN DA EN KORKTUĞU ŞEY, TÜRKİYE İTTİFAKI



Net bir şekilde görelim. Artık AK Parti'nin tek başına Türkiye'yi yönetme şansı kalmadı. Hangi AK Partiliyle konuşsak aynı şeyi söylüyor ve Türkiye İttifakı meselesin AK Parti içinde de çok ciddi şekilde sarılmış olanlar var. Bunu umut olarak görenler de var. Hem Türkiye'yi hem AK Parti'yi kurtaracak formül olarak da değerlendiriliyor. O nedenle yani onlar da mecbur. Son günlerde yine İstanbul seçimleri tartışması var. Biraz yalpalamalar var. Acaba seçim tekrarlanırsa tansiyon yeniden yükselecek mi, birtakım tabirle 'el ense çekişler' var ama ben onların aşılabileceğini düşünüyorum. Yeter ki burada bir tek şey var, samimiyet. Türkiye'yi düşünmek var. Amerika'nın da en korktuğu şey, bu. İddia ediyorum. Amerika'nın da en korktuğu şey, Türkiye İttifakı'nın sağlanması.



TÜRKİYE KOALİSYONU KURULSUN



Bir an önce aklı selime dönülmesi ve Türkiye'nin çıkarları... Bunlar yapılsın, Türkiye koalisyonu kurulsun. Ekonomi bir toparlansın, dış politikada düşmana karşı bir birlik havası essin ve Türkiye'nin milli çıkarları konusunda birlik sağlansın. 3-5 sene sonra durumu değişir, seçim dönemine gelindiği zaman yeniden saflar ayrışabilir, herkes kozunu seçimde paylaşır. Ondan sonra çıkacak manzara göre yoluna devam eder.



TÜRKİYE, ÖNÜMÜZDEKİ YIL YENİ SEÇİME GEBE



Ama bu anlayışla gidilirse eğer Türkiye'de bakın bu kafa şu andaki kafa, hakim olur ve bu şekilde yola devam edilirse Türkiye ben önümüzdeki yıl, yeni bir seçime daha gebe olduğunu sanıyorum. Gitmez, gitmez. Bakın, bürokrasiye gidin sorun, siyasetçiye gidin, her partinin içindekilere gidin sorun. Herkesin söylediği, bu. Gitmez. Bu şekilde gitmez. Bunu görmek için kahin olmayan falan da gerek yok. Her şey ortada çünkü."



