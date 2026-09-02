İSO'da yeni dönem: Murat Çökmez'den Adnan Dalgakıran'a destek

İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayicilerle bir araya gelen Adnan Dalgakıran’a desteğini açıklayan Murat Çökmez, yeni dönemde sanayicinin değişen ihtiyaçlarına daha hızlı cevap veren, üretim ve rekabet gücünü merkeze alan bir İSO için birlikte çalışacaklarını söyledi.

İSO’NUN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Türk sanayisinin küresel rekabet koşullarının hızla değiştiği kritik bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Murat Çökmez, “Sanayiciler olarak bugün finansmana erişimden yüksek üretim maliyetlerine, nitelikli insan kaynağından dijital ve yeşil dönüşüme kadar çok sayıda konuyu aynı anda yönetmek zorundayız. Böyle bir dönemde İSO’nun sanayicinin gerçek gündemini çok daha güçlü şekilde temsil etmesi gerektiğine inanıyoruz. Adnan Dalgakıran’ın sanayinin içinden gelen tecrübesi, dönüşüm konusundaki yaklaşımı ve ortaya koyduğu vizyonu önemsiyorum. Yeni dönemde kendisiyle birlikte hareket edeceğiz. Sanayicimizin rekabet gücünü artırmak, İSO’yu üyeleriyle daha güçlü bağ kuran ve çözüm üreten bir yapıya taşımak için birlikte çalışacağız. İSO’nun ve İstanbul sanayisinin önünde yeni bir dönem olduğuna inanıyorum” dedi.

SANAYİCİNİN GERÇEK GÜNDEMİNİ İSO’NUN MERKEZİNE TAŞIYACAĞIZ

Murat Çökmez’in desteğinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Adnan Dalgakıran, “Murat Çökmez uzun yıllardır üretimin ve sanayinin içinde olan, aynı zamanda organize sanayi bölgesindeki çalışmalarıyla sanayicimizin sorunlarını sahada yakından bilen değerli bir isim. Yeni dönem için ortaya koyduğumuz dönüşüm iradesine verdiği destek ve birlikte çalışma kararı bizim için çok kıymetli. Kendisine güveni ve desteği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Türkiye sanayisinin mevcut üretim anlayışını dönüştürmesi gerektiğine dikkat çeken Dalgakıran, yeni dönem vizyonlarının merkezinde rekabetçilik ve verimliliğin bulunacağını belirtti. Dalgakıran, “Dünyada üretim modelleri çok hızlı değişiyor. Türkiye’nin bu değişimin gerisinde kalma lüksü yok. Dijitalleşme, otomasyon, yapay zekâ, enerji verimliliği, ölçek büyütme ve yüksek katma değerli üretim artık sanayicimiz için bir tercih değil zorunluluk. İSO’nun güçlü kurumsal birikimini sanayicinin sahadaki ihtiyaçlarıyla daha fazla buluşturmak istiyoruz. Sorunları yalnızca konuşan değil, ölçen, karşılaştıran ve çözüm modelleri geliştiren bir yapı hedefliyoruz” dedi.

ORTAK AKIL VE ÖLÇÜLEBİLİ YOL HARİTASI

Sanayinin dönüşümü için ortak akıl ve ölçülebilir bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Dalgakıran, “Hammadde, insan kaynağı, finansmana erişim, otomasyon, dijitalleşme, ölçek ve verimlilik gibi sanayicinin rekabet gücünü doğrudan etkileyen alanlarda Türkiye ile rakip ülkeler arasındaki farkları ortaya koymamız gerekiyor. Hangi alanlarda sanayicinin, hangi alanlarda kamunun adım atması gerektiğini somut verilerle belirleyen ve çözüm üreten bir İSO anlayışı oluşturmak istiyoruz. Sanayicilerimizin ortak aklıyla İSO’yu bu dönüşümün öncü kurumlarından biri haline getirmek için çalışacağız” ifadelerini kullandı.