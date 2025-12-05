İspanya adli destek talebini kabul etti! Rojin'in telefonu ile ilgili kritik gelişme!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya geçildi. Kabaiş’in cep telefonunun kriminal incelemesi için Türkiye’nin uluslararası istinabe talebinin İspanya makamlarınca kabul edildiği belirtildi. DHA’nın haberine göre telefondaki dijital verilere erişim sağlanması amacıyla cihazın Türkiye’den iki görevli eşliğinde kısa süre içinde İspanya’ya gönderileceği ifade edildi.

YYÜ Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Kabaiş, 27 Eylül 2023’te yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 15 Ekim’de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunmuştu. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi’nin 10 Ekim’de dosyaya giren raporunda, genç kızın göğsü ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtilmişti.

Cenazenin olay yerinden Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi’ne nakli sırasında temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik kapsamlı bir DNA taraması yapıldı. İlk etapta 134 kişinin profili incelenirken, bu sayı 195’e kadar çıktı. Üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinden de DNA örnekleri alındı; karşılaştırılacak profil sayısının artabileceği kaydedildi.

İSPANYA ADALET BAKANI İLE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde İspanya Adalet Bakanı ile yaptığı görüşmede, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirterek, Kabaiş’e ait cep telefonunun çözülmesinin kritik önem taşıdığını ifade etmişti. İspanya Adalet Bakanı Garcia ise dosyayı yakından takip ettiklerini, Türk makamlarının adli yardımlaşma talebini savcılık ve polis birimlerine ilettiklerini ve dijital verilerin polis tarafından temin edileceğini aktarmıştı. Ayrıca İçişleri Bakanının süreçten haberdar edildiğini, gerekli işlemlerin en kısa sürede tamamlanması için talimat verildiğini söylemişti.

TALEP KABUL EDİLDİ

Adalet Bakanı Tunç’un girişimlerinin ardından talebin kabul edilmesiyle, Kabaiş’in cep telefonunun Türkiye’den iki görevli eşliğinde İspanya’ya gönderileceği, burada kriminal incelemeye tabi tutulacağı bildirildi. Soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte görülen dijital incelemenin tamamlanmasının ardından elde edilecek verilerin Türkiye’ye ulaştırılması bekleniyor.