İspanya Başbakanı Ankara'ya acil iniş yaptı: Yine de yetişti!

Karen Demirchyan Spor ve Konser Kompleksi'nde gerçekleştirilen dev zirvenin ev sahipliğini Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yürütüyor. Liderlerin karşılanmasıyla başlayan organizasyonun açılış oturumu, Ermenistan’ın köklü kültürel mirasını modern figürlerle birleştiren geleneksel dans gösterilerine sahne oldu. Avrupa’nın dört bir yanından gelen liderler, zirve gündemine geçmeden önce bu sanatsal performansı izledi.

ANKARA’DA ZORUNLU GECE MESAİSİ

Zirveye katılmak üzere yola çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise uçuş sırasında yaşanan teknik bir sorun nedeniyle büyük bir aksaklık yaşadı. Güvenlik protokolleri gereği Ankara’ya acil iniş yapan Sanchez ve beraberindeki heyet, arızanın giderilmesi sürecinde geceyi Türkiye’de geçirmek zorunda kaldı. Sabah saatlerinde sorunun çözülmesi veya yeni bir planlama yapılmasıyla birlikte İspanyol lider, Erivan’a doğru yeniden havalandı.

GECİKMELİ KATILIM VE AİLE FOTOĞRAFI

Sanchez, Ankara’daki mecburi bekleyiş nedeniyle açılış oturumunun bir kısmını kaçırsa da geleneksel aile fotoğrafı çekilmeden hemen önce zirve alanına ulaşmayı başardı. Erivan’a varışında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından kapıda karşılanan Sanchez, diğer liderlerle bir araya gelerek fotoğraf karesindeki yerini aldı. Teknik engellere rağmen zirveye katılan İspanyol liderin, Avrupa’nın istikrarı ve birliği üzerine yapılacak oturumlarda aktif rol alması bekleniyor.