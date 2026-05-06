İspanya’dan ABD’ye UCM resti: "Engelleme Tüzüğü" devreye girsin!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) yönelik uyguladığı yaptırımların Avrupa topraklarında hükümsüz kılınması için Avrupa Komisyonu’na resmen başvuruda bulundu. Sanchez, AB’nin meşhur “engelleme tüzüğünün” (blocking statute) aktive edilmesini talep etti.

Soruşturmayı Korumak Hedefleniyor Sanchez, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu adımın temel amacının UCM’nin İsrail’in Gazze’deki eylemlerine yönelik yürüttüğü bağımsız soruşturmayı korumak olduğunu vurguladı. ABD’nin yaptırım kararı, Avrupa’daki şirket ve kurumların mahkeme ile iş birliği yapmasını engellemeyi hedeflese de; İspanya, bu "dış etkilerin" Avrupa hukukunu bağlamaması gerektiğini savunuyor.

Engelleme Tüzüğü Nedir?

Avrupa Birliği’nin hukuki cephaneliğinde yer alan bu mekanizma, üçüncü ülkelerin (bu örnekte ABD’nin) aldığı yaptırım kararlarının AB merkezli şirketler ve bireyler üzerindeki etkisini sınırlamak için tasarlandı. Daha önce İran yaptırımları döneminde de gündeme gelen bu tüzük, Avrupa kurumlarının ABD kararlarına uymasını yasaklayabiliyor.

Tutuklama Kararları Gerilimi Tetiklemişti

Krizin fitilini ateşleyen olay, UCM’nin 7 Ekim sonrası Gazze’de yürütülen operasyonlarda "savaş suçu" işlendiği gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarması olmuştu. ABD, bu karara sert tepki göstererek mahkeme yetkililerine yönelik yaptırımları devreye sokmuştu.