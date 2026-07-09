İspanya'dan Trump'ın tehdidine yanıt! "Bizim için boş bir tehdit"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Washington ile ilişkilerin yapıcı bir şekilde sürdüğünü belirtirken, Brüksel ve uzmanlar Trump’ın bu çıkışını "boş bir tehdit" olarak nitelendirdi.

TRUMP'TAN ANKARA'DAKİ NATO ZİRVESİ ÖNCESİ SERT SÖZLER

Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İspanya'yı "kayıp bir vaka" ve "umutsuz, kötü insanlar" olarak nitelendirerek yetkililere ticareti kesme emri verdiğini açıklamıştı.

Trump'ın Mart ayından bu yana benzer bir tehdidi ikinci kez savurmasının arkasında, İspanya hükümetinin ABD-İsrail ortaklığının İran'a karşı yürüttüğü savaşa destek vermemesi ve NATO'nun gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 5'i oranındaki yeni savunma harcaması hedefine karşı çıkması yatıyor.

BAŞBAKAN SANCHEZ: "KESİNLİKLE HİÇBİR GERGİNLİK YAŞANMADI"

Trump'ın bu sert çıkışının ardından açıklama yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı ile gayriresmi bir sohbet gerçekleştirdiklerini ve aralarında kesinlikle hiçbir gerginlik yaşanmadığını söyledi. Hatta görüşmede Dünya Kupası hakkında da konuştuklarını belirten Sanchez, Madrid'in bu tür açıklamaları sabır, sakinlik ve normallik hissiyle karşıladığını dile getirdi.

Avrupa Birliği'ndeki birçok ülkenin aksine İspanya'nın ABD'ye karşı ticaret açığı verdiğini hatırlatan Sanchez, ticari ilişkilerin hükümetler değil şirketler arasında kurulduğunu vurguladı. Başbakan, İspanya'nın AB ticaret bloğunun bir parçası olduğunu ve ABD ile yapılacak herhangi bir ticari anlaşmanın doğrudan Madrid yerine Avrupa Komisyonu üzerinden yürütülmesi gerektiğinin de altını çizdi.

BRÜKSEL'DEN İSPANYA'YA TAM DESTEK

Brüksel yönetimi de yaşanan bu gelişmenin ardından İspanya'ya destek vermekte gecikmedi. Avrupa Komisyonu Ticaret Sözcüsü Olof Gill, komisyonun Avrupa Birliği'nin ve tüm üye devletlerin çıkarlarını tam olarak koruyacağını belirterek, ABD ile AB arasında istikrarlı, öngörülebilir ve karşılıklı yarar sağlayan bir ticareti savunmaya devam edeceklerini açıkladı.

"TRUMP'IN SÖZLERİ BOŞ BİR TEHDİT"

Madrid merkezli Elcano Kraliyet Enstitüsü'nün kıdemli analisti Miguel Otero-Iglesias ise Trump'ın bu çıkışını "boş bir tehdit" olarak nitelendirdi. Bir ABD başkanının iki ülke arasındaki ekonomik faaliyeti tek başına durduramayacağını belirten analist, İspanya'nın ABD pazarına bağımlılığının euro bölgesindeki yüzde 10'luk ortalamaya kıyasla sadece yüzde 4,4 seviyesinde kaldığına dikkat çekti.

Resmi AB verilerine göre, 2025 yılında Fransa yüzde 0,8, Almanya yüzde 0,2 ve İtalya yüzde 0,5 büyürken; yüzde 2,8'lik büyüme oranıyla AB'nin en hızlı büyüyen büyük ekonomisi olan İspanya pazarı, ABD'li şirketlerin de yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor.