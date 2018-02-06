FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 700 Kara Harp Okulu öğrencisini Ankara'ya götürmeye çalıştıkları iddiasıyla 9'u tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 700 Kara Harp Okulu öğrencisini Ankara'ya götürmeye çalıştıkları iddiasıyla 9'u tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmayı izlemek isteyen sanık yakınları, polis kontrolünde üstleri aranarak salona alındı.

Duruşmada tutuklu sanıklar İlhan Çağrı Kayaoğlu, Ahmet Nazif Şensoy, Nurhan Baran, Ahmet Yıldırım, Orhan Yılmaz, Cumhur Keyik, Seçkiner Arslan, tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Tutuklu yargılanan eski Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz ve eski yarbay Merih Özşahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşma, bazı sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarıyla başladı.

Sanık Cumhur Keyik'in avukatı Erol Mersin, iddia makamının detaylı çalışma yapmadan sadece soruşturma raporuyla iddianameyi hazırladığını ileri sürdü.

Müvekilinin üzerine atılı suçların gerçeği yansıtmadığını savunan Mersin, o gece Keyik'in çağrılır çağrılmaz birliğine gittiğini söyledi.

Sanık Keyik'in, darbeye katılacak herhangi bir hal ve harekette bulunmadığını ileri süren Mersin, "Darbeden haberdar olması ve silahlı asker hazırlaması gibi bir durum yok. Otobüsler boş ve silahsız. Müvekkilim olaylar başlayınca tugayda güvenlik önlemi almıştır ve görevini yapmıştır." iddiasında bulundu.



Sanıkların esasa ilişkin savunmalarına geçildi

Sanık Mustafa Kurutmaz, kendisine yöneltilen "sıkı yönetim komutanı" olma beyanlarını kabul etmediğini söyledi.



Bu konudan kendisinin haberinin olmadığını iddia eden Kurutmaz, o gece tugaya saat kaçta geldiğine dair görüntülerin olduğunu kaydetti. 15 Temmuz'da herhangi bir darbe girişimi hazırlığı içerisinde olmadıklarını öne süren Kurutmaz, şöyle devam etti:

"Darbe demek hazırlık demek. 15 Temmuz veya öncesinde hazırlık yapıldığına dair olumlu cevap veren ne sanık ne de tanık var. O gün rutin işleyişin dışında bir şey olmadı. Nöbet çizelgesi bellidir. Mesaiye kalan bile olmadı. Bu yapı içerisinde olsaydım böyle mi olurdu? Kimseyle görüşmedim, kimseye emir vermedim. Sanık ve tanıklardan hiçbiri darbeyle ilgili benden emir aldığını söylemedi. Sabaha kadar emir komuta işleyişi bozulmadı. Rutin işleyiş devam etti."



Kurutmaz, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde eski Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya ile normal olmayan sıklıkla görüşmesine ilişkin beyanlara karşı, bu beyanın varsayımdan ibaret olduğunu ve hukukta yerinin olmadığını savundu.

Ankara'ya harbiyelilerin götürüleceği araçların hazırlığı konusunda da savunma yapan Kurutmaz, o gece darbe için herhangi bir hazırlık yapılmadığını iddia etti.



Kurutmaz, araç çıkışlarını hızlandırdığını iddialarını da reddederek, o gece kışla içinde herhangi bir hazırlık yapılmadığı iddiasını yineledi.

O gece halkın askere tepkili olduğunu ve herhangi bir olumsuzluk çıkmaması için tugayda güvenlik önlemleri aldığını ileri süren Kurutmaz, mahkeme sonucunda adaletli bir kararın ortaya çıkacağını kaydetti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verdi.

