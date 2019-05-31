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Isparta'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var
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Isparta'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var

Isparta'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Isparta'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı. 

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına aldı. 

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #ısparta #uyuşturucu
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