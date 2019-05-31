Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına aldı.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Isparta'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.