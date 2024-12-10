Isparta'da şehit askerler için tören düzenlendi

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 6 asker için askeri tören düzenlendi. Askerlerin cenazeleri, törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Isparta'da şehit askerler için tören düzenlendi
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dün sabah saatlerinde eğitim uçuşu yapan helikopterlerden biri düşmüş ve 6 asker şehit olmuştu.

Şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Teğmen Tunahan Dağlı, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in naaşları işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri yetkililerce alındı.

Isparta'da şehit askerler için tören düzenlendi - Resim : 1

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, eskort eşliğinde Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen askeri törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Şehitlerin naaşları daha sonra askeri uçağa konularak memleketlerine gönderildi.

Isparta'da şehit askerler için tören düzenlendi - Resim : 2

Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, Isparta Valisi Abdullah Erin ve şehit aileleri ile askeri erkan katıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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