İsrail, Al Jazeera Muhabiri Muhammed Samir Vişah'ı katletti

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında Katar merkezli Al Jazeera muhabiri Muhammed Samir Vişah ile birlikte bir sivil daha yaşamını yitirdi. 7 Ekim 2023’ten bu yana yaşamını yitiren gazetecilerin sayısının 262’ye ulaştığı açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İsrail ordusu, Gazze şehrinin batısında yer alan Reşid Caddesi’nde seyir halindeki bir sivil aracı hedef aldı. Düzenlenen hava saldırısında, Katar merkezli Al Jazeera muhabiri Muhammed Samir Vişah ile birlikte bir sivil daha yaşamını yitirdi.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, gazeteci Wishah’ın hayatını kaybettiği doğrulanırken, 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 262’ye yükseldiği bildirildi.

Wishah'ın ölümünü Al Jazeera şu şekilde duyurdu:

"Al Jazeera muhabiri Mohammed Wishah, Gazze Şehirinde aracını hedef alan İsrail saldırısında öldürüldü.

Ölümü, ABD arabuluculuğundaki 'ateşkes' ihlalleri arasında, Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinli gazetecilerin sayısını 262'ye çıkarıyor."

Milli maçta acı olay: Kameraman hayatını kaybettiMilli maçta acı olay: Kameraman hayatını kaybettiYurt
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
"ABD, ateşkesin 3 maddesini ihlal etti"
İşgalci İsrail'in Lübnan saldırılarında bugün 112 masum katledildi
İsrailli analistler yenilgiyi kabul etti: "Tek kazanan İran"
İsrail Lübnan'a saldırdı, Hürmüz Boğazı'nda geçişler durduruldu
Suça sürüklenen çocuk kavramı en baştan değişiyor
"Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz''
Adreslerden cephanelik ve kilolarca uyuşturucu çıktı!
Mahalle mahalle risk haritası çıkarılıyor
Dev şebeke eş zamanlı baskınlarla çökertildi!
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorinde büyük indirim geliyor Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorinde büyük indirim geliyor
1 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! 1 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat!
Perşembe günü elektrikler saatlerce olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Perşembe günü elektrikler saatlerce olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum