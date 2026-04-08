İsrail, Al Jazeera Muhabiri Muhammed Samir Vişah'ı katletti

İsrail ordusu, Gazze şehrinin batısında yer alan Reşid Caddesi’nde seyir halindeki bir sivil aracı hedef aldı. Düzenlenen hava saldırısında, Katar merkezli Al Jazeera muhabiri Muhammed Samir Vişah ile birlikte bir sivil daha yaşamını yitirdi.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, gazeteci Wishah’ın hayatını kaybettiği doğrulanırken, 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 262’ye yükseldiği bildirildi.

Wishah'ın ölümünü Al Jazeera şu şekilde duyurdu:

"Al Jazeera muhabiri Mohammed Wishah, Gazze Şehirinde aracını hedef alan İsrail saldırısında öldürüldü.

Ölümü, ABD arabuluculuğundaki 'ateşkes' ihlalleri arasında, Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinli gazetecilerin sayısını 262'ye çıkarıyor."