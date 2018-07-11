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İsrail askerlerinden 19 Filistinliye gözaltı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 19 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerlerinden 19 Filistinliye gözaltı
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 19 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında Ramallah'taki Necah Üniversitesinde görevli bir öğretim üyesinin de bulunduğu kaydedildi.  

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin son verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.
 

Kaynak: AA
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