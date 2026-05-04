İsrail ateşkesi hiçe saydı: Lübnan’ın güneyinde 4 beldeye saldırı tehdidi

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla, henüz işgal edilmemiş bölgelerdeki 4 beldenin hedef alınacağını duyurarak sivil halkı göçe zorladı.

4 BELDE İÇİN ACİL TAHLİYE ÇAĞRISI

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee; Lübnan’ın güneyinde yer alan Kana, Dibal, Kakaiyyet Cisir ve Sıreyfa beldelerini hedef alacaklarını bildirdi. Bölge sakinlerinden, bulundukları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını isteyen sözcü, bu yerleşim yerlerinin hedef menzilinde olduğunu belirtti. Söz konusu beldelerin, İsrail’in halihazırda işgal ettiği alanların dışında kalması dikkat çekti.

SALDIRILARIN AĞIR BİLANÇOSU: 1 MİLYON GÖÇ, 2 BİN 600 ÖLÜ

2 Mart’ta başlayan yoğun hava saldırıları ve ardından gelen kara operasyonlarıyla Lübnan genelinde büyük bir insani kriz yaşanıyor.

Lübnan hükümeti, yerinden edilen sivil sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda 2 bin 600’den fazla kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 30 Nisan tarihinde de benzer şekilde 23 belde için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

ATEŞKES UZATILDI ANCAK İHLALLER SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, 17 Nisan’da başlayan 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını ilan etmişti. Ancak resmi ateşkese rağmen saha gerçekleri farklı bir tablo çiziyor. İsrail ordusu güneydeki ev yıkımlarını ve saldırılarını devam ettirirken; Hizbullah ise bu eylemleri "ateşkes ihlali" olarak nitelendirerek İsrail birliklerine yönelik karşı saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor.