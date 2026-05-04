İsrail ateşkesi hiçe saydı: Lübnan’ın güneyinde 4 beldeye saldırı tehdidi

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve geçtiğimiz günlerde uzatılan ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki operasyonel baskısını sürdürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İsrail ateşkesi hiçe saydı: Lübnan’ın güneyinde 4 beldeye saldırı tehdidi
Yayınlanma:

 Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla, henüz işgal edilmemiş bölgelerdeki 4 beldenin hedef alınacağını duyurarak sivil halkı göçe zorladı.

4 BELDE İÇİN ACİL TAHLİYE ÇAĞRISI

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee; Lübnan’ın güneyinde yer alan Kana, Dibal, Kakaiyyet Cisir ve Sıreyfa beldelerini hedef alacaklarını bildirdi. Bölge sakinlerinden, bulundukları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını isteyen sözcü, bu yerleşim yerlerinin hedef menzilinde olduğunu belirtti. Söz konusu beldelerin, İsrail’in halihazırda işgal ettiği alanların dışında kalması dikkat çekti.

SALDIRILARIN AĞIR BİLANÇOSU: 1 MİLYON GÖÇ, 2 BİN 600 ÖLÜ

2 Mart’ta başlayan yoğun hava saldırıları ve ardından gelen kara operasyonlarıyla Lübnan genelinde büyük bir insani kriz yaşanıyor.

Lübnan hükümeti, yerinden edilen sivil sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda 2 bin 600’den fazla kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, 30 Nisan tarihinde de benzer şekilde 23 belde için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

ATEŞKES UZATILDI ANCAK İHLALLER SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, 17 Nisan’da başlayan 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını ilan etmişti. Ancak resmi ateşkese rağmen saha gerçekleri farklı bir tablo çiziyor. İsrail ordusu güneydeki ev yıkımlarını ve saldırılarını devam ettirirken; Hizbullah ise bu eylemleri "ateşkes ihlali" olarak nitelendirerek İsrail birliklerine yönelik karşı saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor.

İran, ABD'yi uyardı: Yaklaşırsanız vururuz!İran, ABD'yi uyardı: Yaklaşırsanız vururuz!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

israil lübnan
Günün Manşetleri
İstanbul Valisi Davut Gül'den sahipsiz köpek açıklaması
24 İlde 127 şüpheli tutuklandı
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
İstanbul'da sahte ikamet izni operasyonu
İran, ABD'yi uyardı
Belediye iştirakinde 113 milyon TL'lik yolsuzluk iddiası
Anneler günü reklamında ne vardı?
ABD'den 14 maddelik teklife yanıt geldi
Çok Okunanlar
Yatırımcılar dikkat: 4 Mayıs güncel altın fiyatları tablosu açıklandı Yatırımcılar dikkat: 4 Mayıs güncel altın fiyatları tablosu açıklandı
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Akaryakıtta zam fırtınası dindi mi? Akaryakıtta zam fırtınası dindi mi?
Türkiye genelinde sağanak alarmı! Türkiye genelinde sağanak alarmı!
Gazete manşetleri 4 Mayıs Pazartesi Gazete manşetleri 4 Mayıs Pazartesi