İsrail ateşkesi tamamen deldi, Lübnan'ı kan gölüne çevirdi!

Başkent Beyrut ile ülkenin güneyindeki stratejik şehirlere ve yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden sivil ve görevli sayısı resmi verilere göre 8'e yükseldi. Lübnan resmi ajansı NNA, güneydeki bazı noktalarda uluslararası hukuka aykırı fosfor mühimmatının da kullanıldığını dünyaya duyurdu.

ATEŞKESE RAĞMEN BEYRUT VE GÜNEY HATLARI BOMBALANDI

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün daha uzatılması kararlaştırılan ateşkes hükümlerini sahada dikey olarak ihlal etmeye devam ediyor. Gönderilen siber saha raporlarına göre, İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) gerçekleştirdiği saldırıların il il, belde belde bilançosu ve etkilenen bölgelerin eksiksiz tam listesi şu şekildedir:

Nebatiye (Düveyr Beldesi): İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde eski Belediye Başkanı Abdülaziz Kansu'ya ait evi dikey olarak hedef aldı. Saldırıda ev tamamen yerle bir olurken, enkaz altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti.

Sur Kenti (Huş Mahallesi): Düzenlenen hava saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise ağır yaralandı.

Başkent Beyrut (Dahiye Bölgesi): Şehrin güneyindeki Dahiye mahallesine gerçekleştirilen bombardımanda 3 kişi hayatını kaybetti.

Zehrani Bölgesi (Musaylih Yolu): Seyir halindeki bir araca düzenlenen dikey İHA saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Sur Kenti (Semaiyye-Şaitiyye Yolu): Karayolu üzerinde hareket eden bir motosiklet, İsrail insansız hava aracının (İHA) doğrudan füze atışına hedef oldu.

Mecdel Zun - Zıbkin Hattı: İki belde arasındaki bölge savaş uçakları tarafından ağır bombardımana tutulurken; Zıbkin, Mecdel Zun ve Mansuri arasındaki Meşa bölgesi yoğun topçu atışlarına maruz kaldı. NNA, Mecdel Zun beldesine ayrıca dikey fosfor mühimmatıyla saldırı düzenlendiğini tescilledi.

Diğer Hedef Alınan Beldeler: İsrail ordusu öğle saatlerinden bu yana güneydeki Keferdunin, Burç Şemali ve Bazuriyye beldelerini de eş zamanlı hava saldırıları ve ağır topçu atışlarıyla vurmayı sürdürdü.

İŞGALİN ACITIREN BİLANÇOSU: 3 BİN 756 ÖLÜ, 1 MİLYON GÖÇMEN

İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik topyekun yoğun hava saldırılarını ilk olarak 2 Mart'ta başlatmış ve ülkenin güneyindeki birçok sınır beldesini fiziki olarak işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte dikey olarak yerinden edilen ve evlerini terk etmek zorunda kalan mülteci sayısının 1 milyonu aştığını ilan etti. Lübnan Sağlık Bakanlığı ise son resmi siber veri güncellemesinde, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında katledilen toplam kişi sayısının 3 bin 756'ya ulaştığını bildirdi.

DİPLOMASİ ÇIKMAZDA: HİZBULLAH ŞARTLI ANLAŞMAYI REDDETTİ

Orta Doğu'daki bu kanlı süreci durdurmak adına ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada 17 Nisan'da başlayan 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. Ardından ABD arabuluculuğunda 14-15 Mayıs'ta yapılan 3. tur görüşmelerle bu süre 17 Mayıs'tan itibaren 45 gün daha uzatıldı.

Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da; Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm askeri unsurlarını Litani Nehrinin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakat sağlandığını ilan etmişti. Ancak Hizbullah bu şartlı dikey dayatmayı reddettiğini açıkladı. Masadaki uzlaşı krizinin ardından İsrail sahada sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor.