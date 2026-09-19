İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyon: 201 gözaltı

MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İsrail bağlantılı uluslararası bir dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Aylardır sürdüğü anlaşılan çalışmanın ardından harekete geçen ekipler, hakkında inceleme yürütülen 248 şahıstan 201'ini gözaltına aldı.

GÖZALTINDAKİLERİN NEREDEYSE DÖRTTE BİRİ YABANCI ÇIKTI

Gözaltına alınanların kimlik ve uyruk bilgileri üzerinde yapılan incelemede dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. 201 şüphelinin 45'i yabancı ülke vatandaşı olarak belirlendi. Bu 45 kişinin ise tek bir ülkeden değil, tam 20 farklı ülkeden geldiği tespit edildi.

Yabancı uyruklu şüpheliler arasında sayıca öne çıkan iki ülke oldu. Gözaltı listesinde 11 Pakistan vatandaşı yer alırken, bu grubu 9 kişiyle İsrail vatandaşları takip etti. Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas uyruklu şüpheliler ise ikişer kişilik gruplar halinde gözaltına alınanlar arasındaydı.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, gözaltı listesi bu ülkelerle de sınırlı kalmadı. Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu birer şüphelinin de operasyonda yakalandığı kaydedildi.

9 İSRAİLLİ ŞÜPHELİNİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan İsrail vatandaşı 9 şüphelinin kimlikleri de netleşti. Anton Bihun, Ceni Caen, Hamsa Güneyli, İlker Hason, Karolin Hason, Sami Tovim, Yako Benhabib, Jak Levi ve Amid Ygal isimli şüpheliler, gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Yürütülen çalışma sonucunda, 248 kişilik listeden 201 şüphelinin yakalandığı, bunların 45'inin yabancı uyruklu olduğu ve toplamda 20 ayrı ülke vatandaşının söz konusu şebeke içinde yer aldığı bir kez daha teyit edildi.