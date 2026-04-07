İsrail Başkonsolosluğu saldırganının 2018'de Adana'da cinayete karıştığı ortaya çıktı

İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu'na üç silahlı terörist tarafından düzenlenen saldırıda polis ekiplerince ölü ele geçirilen 32 yaşındaki Yunus Emre S'nin, 2018 yılında Adana'da bir cinayet olayına karıştığı ve adli kontrolle serbest kaldığı tespit edildi.

Simge Sarıyar
İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu'na yönelik bugün gerçekleştirilen ve üç silahlı teröristin yer aldığı saldırının yankıları sürüyor. Güvenlik güçlerinin anında müdahalesi sonucu polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen saldırganlardan 32 yaşındaki Yunus Emre S'nin suç kaydı ortaya çıktı. Çıkan çatışmada Yunus Emre S. ölü ele geçirilirken, eyleme katılan diğer iki terörist ise yaralı olarak gözaltına alındı.

2018 YILINDA ADANA'DAKİ CİNAYETE KARIŞMIŞ

Konsolosluk saldırısında hayatını kaybeden terörist Yunus Emre S'nin geçmişte ağır bir suç dosyasına sahip olduğu belirlendi. Şahsın, 2018 yılında Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'nde meydana gelen bir cinayet soruşturmasında şüpheli sıfatıyla yer aldığı tespit edildi. Belirtilen tarihte Ahmet Kalo isimli kişinin öldürülmesi olayına karıştığı anlaşılan Yunus Emre S., o dönem babası Ahmet S. ile birlikte polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden baba Ahmet S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İsrail Başkonsolosluğu saldırganı Yunus Emre S. ise mahkeme heyeti tarafından adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Yaşanan bu hukuki sürecin ve cinayet olayının ardından ise şahsın ailesinin Adana'dan ayrılarak İzmit'e taşındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

