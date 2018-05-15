Erdoğan'dan Kudüs için telefon diplomasisi
Erdoğan'dan Kudüs için telefon diplomasisi
TSK: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Pendik'te feribot kazası. Çok sayıda yaralı var!
Pendik'te feribot kazası. Çok sayıda yaralı var!
Sahil Güvenlik görev başında
Sahil Güvenlik görev başında

İsrail Büyükelçiliği önünde protesto

Vatan Partisi üyeleri ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını İstanbul'da da protesto etti. İsrail Büyükelçiliği önünde açıklama yapan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel "İsrail'e karşı Filistin halkıyla dayanışma yapan ve şehit veren tek partiyiz" dedi.

İsrail Büyükelçiliği önünde protesto
Vatan Partisi üyeleri  ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına İstanbul'da da tepki gösterdi.

İsrail elçliği önünde basın açıklması yapıldı. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, "İsrail'e karşı Filistin halkıyla dayanışma içinde olan bir partiyiz" dedi.

Önsel, "Filistin bizim için lafta değil şehitlik mertesindeki bir davadır" dedi.

Erkan Önsel bölge ülkeleri birlik olması gerektiğini de vurguladı.

Vatan Partisi Eskişehir İl Başkanlığı da İsrail'in saldırılarını kınadı. 

Partililer adına açıklamayı İl Başkanı Raif Eşkinat yaptı. 

Bir açıklamda Adana İl başkanlığından geldi.



HABER: DİLEK DOĞAN
KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.