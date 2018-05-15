Vatan Partisi üyeleri ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını İstanbul'da da protesto etti. İsrail Büyükelçiliği önünde açıklama yapan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel "İsrail'e karşı Filistin halkıyla dayanışma yapan ve şehit veren tek partiyiz" dedi.

Vatan Partisi üyeleri ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına İstanbul'da da tepki gösterdi.İsrail elçliği önünde basın açıklması yapıldı. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, "İsrail'e karşı Filistin halkıyla dayanışma içinde olan bir partiyiz" dedi.Önsel, "Filistin bizim için lafta değil şehitlik mertesindeki bir davadır" dedi.Erkan Önsel bölge ülkeleri birlik olması gerektiğini de vurguladı.Vatan Partisi Eskişehir İl Başkanlığı da İsrail'in saldırılarını kınadı.Partililer adına açıklamayı İl Başkanı Raif Eşkinat yaptı.Bir açıklamda Adana İl başkanlığından geldi.