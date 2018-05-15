İsrail, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nda görevli büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nun ülkeyi terk etmesini istedi.
Türk yetkililerden yapılan açıklamada, "Türkoğlu'nun dönüşünü değerlendiriyoruz" denildi.
Ne olmuştu?
İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'in Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail'in tutumunun protesto edildiği ve bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı belirtilmişti.
ulusal.com.tr
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