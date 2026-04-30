İsrail donanması, Sumud Filosu gemilerine müdahale etmeye başladı

İsrail basınında yer alan iddialara göre, İsrail donanması, Gazze ablukasını delmek ve bölgeye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na müdahale etmeye başladı.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrailli bir kaynak, "Gazze'ye yardım filosu gemilerine İsrail kıyılarından uzakta el koymaya başladık." ifadesini kullandı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise filodaki bir geminin İsrail donanması tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü.

Gemilerin, Gazze kıyılarından yüzlerce deniz mili uzaklıkta, Girit Adası açıklarında bulunduğu belirtildi.

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan İsrail ordusu, donanmanın "Gazze'ye uygulanan ablukayı sürdürmekte kararlı olduğunu farklı senaryolar için hazırlıklı olduklarını” ifade etti.

İsrail ordu sözcülüğü, donanmanın filoya müdahale edip etmediği yönündeki soruları yanıtsız bırakırken, konuyla ilgili yetkili merci olarak İsrail Dışişleri Bakanlığını işaret etti.

AA muhabiri, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden konuya ilişkin henüz herhangi bir yanıt alamadı.