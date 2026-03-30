İsrail Meclisi, Filistinli esirleri hedef alacak idam cezası yasasını onayladı.

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alacak "idam yasası" için, "Bu halkımıza karşı savaş suçudur" açıklamasında bulundu

Yasa çerçevesinde işgal altındaki Filistin topraklarında askeri mahkemelerde İsrail vatandaşlarını hedef alan ve ölümle sonuçlanan saldırılardan mahkum edilen Filistinliler, idam cezası ile karşı karşıya kalacak.

Karara itiraz edilebilecek fakat mahkumiyet halinde idam cezası, 90 gün içinde bir cezaevi görevlisi tarafından infaz edilecek.

