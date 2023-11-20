İsrail Gazze Şeridi’nin Güneyindeki Sivil Yerleşim Yerine Saldırdı: " 14 Filistinli Yaşamını Yitirdi"

İsrail Gazze Şeridi’nin güneyindeki sivil yerleşim yerine saldırı düzenledi. Saldırıda 14 Kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişinin enkaz altında kaldığı bölgede arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İsrail Gazze Şeridi’nin Güneyindeki Sivil Yerleşim Yerine Saldırdı: " 14 Filistinli Yaşamını Yitirdi"
İsrail Gazze Şeridi’nin Güneyindeki Sivil Yerleşim Yerine Saldırdı!
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İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah şehrinde sivil yerleşim yerine düzenlediği saldırıda 14 Filistinli hayatını kaybetti.

Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanı devam ediyor. Kuzeydeki Filistinlilere “güneye gidin” çağrısı yapan İsrail ordusu, bölgenin kuzeyine düzenlediği saldırılara güneyde de devam ediyor. İsrail güçleri bugün yine Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah şehrinde yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı sivil yerleşim yerini hedef aldı. Çok sayıda eve düzenlenen hava saldırısında 14 Filistinli hayatını kaybetti. Onlarca kişinin enkaz altında kaldığı ve bölgede arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# gazze şeridi # israil
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