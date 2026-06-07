İsrail Gazze'de ateşkesi deldi! Son 24 saatte 10 can kaybı,36 yaralı var!

Filistin Sağlık Bakanlığı siber veri tabanları üzerinden yapılan son dakika açıklamalarında, bölgedeki sivil yerleşim alanlarının saniyeler içinde yeniden kurşunların ve bombaların hedefi olduğu bildirildi.

ATEŞKES İHLAL EDİLDİ: SON 24 SAATTE 10 SİVİL KATLEDİLDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi basın bildirisinde, İsrail savunma kuvvetlerinin Gazze Şeridi genelinde ateşkes kurallarını fahiş şekilde ihlal ederek silahsız sivilleri doğrudan hedef aldığı aktarıldı. Adli tıp ve sahra hastanelerinden alınan koordineli siber verilere göre, son 24 saat içinde gerçekleştirilen ani fiziki saldırılarda net 10 Filistinli sivil hayatını kaybederken, feci patlamaların ortasında kalan 36 sivil ise vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralandı. Yaralılar saniyeler içinde ambulanslarla bölgede ayakta kalan kısıtlı tıbbi merkezlere taşındı.

10 EKİM MUTABAKATINDAN BU YANA ENKAZ ALTINDA CAN PAZARI

Sağlık otoriteleri, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim tarihinde varılan resmi Gazze Şeridi ateşkes anlaşmasının sismik bilançosunu da kamuoyuyla paylaştı. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği o kritik tarihten bu yana geçen sürede, feci ihlaller neticesinde hayatını kaybeden toplam sivil sayısının 961’e ulaştığı saptandı. Yıkılan binaların altından siber arama ve sivil savunma ekiplerinin fiziki gayretleriyle çıkarılan cansız bedenlerin sayısı 782’ye yükselirken, aynı süreçteki yaralı hacmi ise tam 3 bin 20 kişiye ulaştı.

7 EKİM 2023'TEN BU YANA YAŞANAN FACİANIN NET BİLANÇOSU

Savaşın resmen patlak verdiği ve bölgedeki jeopolitik dengeleri altüst eden 7 Ekim 2023 tarihinden günümüze kadar geçen fahiş süre zarfında, siber kayıt altına alınan toplam insan zayiatı kan donduran boyutlara ulaştı. Resmi bakanlık dökümlerine göre, saldırıların başladığı ilk günden bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı fahiş bir tırmanışla 72 bin 971’e fırladı. Hastane arşivlerinde tedavisi süren veya sakat kalan toplam yaralı sayısı ise kuruşu kuruşuna 173 bin 128’e ulaşarak modern tarihin en büyük sivil krizlerinden biri olarak siber yasal kayıtlara geçti.