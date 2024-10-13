İsrail Gazze'deki iki mülteci kampına saldırdı

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat ve Cibaliya mülteci kamplarına saldırı düzenledi. Saldırılarda 11 Filistinli yaşamını yitirirken, 7 Ekim'den bu yana 42 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İsrail Gazze'deki iki mülteci kampına saldırdı
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Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Ebu Dellal ailesinin evini hedef aldı.

aldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na da hava ve topçu saldırıları düzenledi. Cibaliya'daki saldırılarda da 4 kişi öldü.

Saldırılarda çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı bazılarının durumunun ise kritik olduğu bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 175 Filistinli öldü, 98 bin 336 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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