İsrail gemisinde aktivistlere işkence: Hem darp hem hırsızlık

Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun alıkoyduğu aktivistlere yönelik şiddet uyguladığını açıkladı. İsrail, 175 filo üyesinden 34’ünü darbetti.

Açıklamaya göre Küresel Sumud Filosu’ndaki aktivistleri, Yunanistan karasularında İsrail Donanması’na ait bir gemide 40 saat boyunca alıkonuldu. Aktivistlere yeterli yiyecek ve su verilmedi. Yeterli yiyecek ve su verilmezken aktivistlerin kasıtlı bir şekilde su basılan zeminlerde uyuması dayatıldı.

Aktivistlere şiddet uygulandığı belirtilerek şu açıklama yapıldı:

"Aktivistler yumruklandı, tekmelendi ve elleri arkadan bağlanmış halde güverte üzerinde sürüklendi. Burunları kırıldı, kaburgaları çatladı ve dayağa maruz kaldılar. Kaosun ortasında onlara ateş bile açıldı"

Filonun açıklamasında, Seyf Ebu Keshkek ile Thiago Avila’nın İsrail’e götürüldüğü belirtildi. Açıklamada, 60 katılımcının açlık grevine başladığı duyurularak şu ifadeler kullanıldı:

"Katılımcılarımız yılmadı, 60 katılımcı derhal açlık grevine başladı. Bu, barışçıl sivillere yönelik acımasız bir saldırıdır. Gözlerimizi başka yöne çevirmeyeceğiz. Onların özgürlüğünü ve uluslararası hesap sorulmasını şimdi talep ediyoruz"

TÜRK VATANDAŞIN PARASINI ÇALDILAR

İsrail ordusu tarafından darbedilenler arasında bulunan Türk ve Alman vatandaşı Hüseyin Oral da yaşadıklarını anlattı. Oral, açıklamasında şunları söyledi:

"Alman delegasyonundayım, Bana ne yaptıklarını görmek ister misiniz? Yaklaşık bin euro paramı ve ehliyetimi çaldılar. Hiçbir sebep yokken. Geri vereceklerini söylediler ama vermediler"