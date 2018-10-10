İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 14 Filistinli gözaltına alındı.



Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.



Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili, 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.



İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.



Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.



İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı​



İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimcinin Nablus kentine bağlı Oreef beldesine girmesinin ardından Filistinli gençlerle grup arasında arbede yaşandı.



Gerginliğin artmasının ardından bölgeye gelen İsrail askerleri, Filistinli gençlere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.



İsrail askerlerinin plastik mermilerinin hedefi olan 3 Filistinli genç yaralanırken, çok sayıda kişi de gazdan etkilendi.



İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 250'e yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunduğu ve bu yerlerde 500 bine yakın Yahudi yerleşimci yaşadığı belirtiliyor.



Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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