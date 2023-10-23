İsrail Hedefleri Vuruluyor! İsrail Üssü Vuruldu Zırhlıları Pusuya Düşürüldü

İsrail Ordusu'nda Netanyahu Hükümeti'ne isyanlar başladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu askeri üssü ziyareti sırasında İsrailli bir asker tarafından protesto edildi. İsrailli asker Netanyahu’ya, “Arkadaşlarım senin yüzünden öldü” diye bağırdı. Asker Netanyahu'ya “Bütün bu saldırıların sebebi sizsiniz. Arkadaşlarım senin yüzünden öldü. İsrail'i mahvettiniz” dedi.

Öte yandan Filistin Güçleri ve Lübnan Hizbullah'ı İsrail askeri hedeflerini vurmaya devam ediyor.

Hamas, pazar günü İsrail ordusunu ait zırhlıları pusuya düşürdü. İsrail'e ait iki buldozer ve bir tank imha edildi.

Lübnan Hizbullah'ı ise İsrail üssünü verdu. İsrail'e ait gözetleme sistemi etkisiz hale getirildi. Lübnan Hizbullah'ı ayrıca Al-Bayad ve Al-Malikkiya'daki İsrail mevzilerini vurdu.

Askeri açıdan başarısız olan İsrail, Gazze'de sivilleri yoğun şekilde bombaladı. Pazar gecesi Gazze'de 400'den fazla Filistinli İsrail tarafından öldürüldü.

Batı Şeria'da da Filistinlilere saldıran İsrail güçleri Filistinlilerin silahlı direnişiyle karşılaştı.