İsrail hurmasına Kudüs ambalajı!

Ramazan ayı öncesi hurma tezgâhlarında “Kudüs hurması” etiketiyle satılan İsrail menşeli ürünler tartışma yarattı. Esnaf, tüketicileri menşe bilgisine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Ramazan ayı yaklaşırken hurma fiyatlarında bu yıl beklenen yükseliş yaşanmadı. Esnaf, fiyatların ciddi oranda artmadığını, yaklaşık yüzde 5 seviyesinde değişim olduğunu belirtti.

“İSRAİL MENŞELİ ÜRÜNLER SATILMAKTA”

Yaklaşık 20 yıldır ağırlıklı olarak Suudi Arabistan ve Medine’den hurma tedarik ettiğini belirten hurmacı Ahmet Özkan, 23 çeşit Medine hurması sattığını söyledi. Tunus, Irak, İran ve Mısır hurmalarının da satışta olduğunu ifade eden Özkan, “Kudüs hurması” adı altında satılan İsrail menşeli ürünlere ilişkin uyarıda bulundu.

Özkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kudüs hurması adı altında İsrail menşeli ürünler satılmakta. Özellikle bu son savaştan sonra insanlar boykot uyguladığı için hurma fiyatları düştü. Kudüs hurması uygun fiyatlı diye çok satılmaya başladı. İsmini değiştirip yine Filistin hurması yapan insanlar da oldu maalesef. Bu tarz işlenmiş ürün, hormonlu meyve, hibrid tohumlar üretiliyor. Haliyle çok sağlıksız olduğu için zaten tercih etmemeleri gerekir. İkinci sebebi de artık vatandaşlara bırakırız."

HURMA ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Hurma satın alırken işlenmemiş, yıkanmamış ve parafinlenmemiş ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Özkan, ambalajlı ürünlere karşı da uyardı.

Özkan, açıklamasında şunları söyledi:

"Ambalajlı ürünlere çok dikkat etmeleri lazım. İçine oksit gazı basıyorlar. Sağlık açısından tehlikeli gördükleri, çok açıkta bulunan veya çok sıcakta bulunan ürünleri tercih etmemeliler. Bir de hurmayı saklama koşulları var. Hurmayı aldıktan sonra kuru ve serin bir yerde muhafaza etmek gerekiyor. Oda sıcaklığı bir ay boyunca yeterlidir ama kış döneminde olduğumuz için ve insanlar kaloriferleri yaktığı için ev ortamı sıcak oluyor. Dolabın sebzeliğinde ve serin yerlerde muhafaza ederlerse daha uygun olur"

İhlas Haber Ajansı

