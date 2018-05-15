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İsrail'in Ankara Büyükelçisi ülkesine gönderiliyor

Dün Gazze'deki katliamın ardından, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi ülkesine gönderiliyor

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail'in protesto edildiği belirtildi.

Dışışleri Bakanlığı, İsrail'in Ankara Büyükelçisine, "bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağını" bildirdi.

Dışişleri Bakanlığında yapılan açıklamada "İsrail Büyükelçisi Bakanlığımıza davetle istişareler için Tel Aviv Büyükelçimizi Türkiye'ye çağırdığımız iletilmiş, kendisinin de bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirilmiştir." denildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #israil büyükelçisi #dışişleri bakanlığı
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