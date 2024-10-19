İsrail katliamı sonucu Gazze'de can kaybı 42 bin 519’a yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 379 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 19 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 91 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 42 bin 519’a, yaralıların sayısının 99 bin 546’ya yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin Deir el-Balah kentindeki Maghazi Mülteci Kampında bir eve gece saatlerinde düzenlediği saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.