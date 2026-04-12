İsrail konsolosluğu önündeki silahlı saldırıda gözaltı sayısı artıyor

İstanbul’da Levent’te İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısının ardından başlatılan soruşturmada, Kocaeli’de bir şüpheli daha gözaltına alındı; saldırganların tedavisi sürerken operasyonlar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dosya kapsamında yürüttükleri çalışmalarda bir şüpheliyi daha Kocaeli’de yakalayarak gözaltına aldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Onur Çelik ve Ahmet İmrak’ın hastanedeki tedavileri devam ediyor. Daha önce gözaltına alınan diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturmanın ilk aşamasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol uygulanmış, 2 kişi ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Valilik vatandaşları uyardı: 5 barajda tahliye işlemiValilik vatandaşları uyardı: 5 barajda tahliye işlemiYurt
Soykırımcı İsrail'in Gazze'de aç bırakma 'politikası' sürüyorSoykırımcı İsrail'in Gazze'de aç bırakma 'politikası' sürüyorDünya
Günün Manşetleri
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı
Soykırımcı İsrail'in Gazze'de aç bırakma 'politikası' sürüyor
150'den fazla ülke Antalya Diplomasi Forumu'nda buluşacak
Mavi Vatan'da Yunan ‘bot’u Türk askerini görünce firar etti!
Netanyahu'dan Erdoğan'ı hedef alan açıklama
İslamabad’da ABD-İran görüşmelerinin ilk aşaması sona erdi
İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısında gelişme...
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Bakan Ersoy, Görkem Sevindik ile görüştü
Adana merkezli 22 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Çok Okunanlar
Yarın karanlığa hazır olun: Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak Yarın karanlığa hazır olun: Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 12 Nisan Pazar Gazete manşetleri 12 Nisan Pazar
Meteoroloji yarın için uyardı: 14 ili kar yağışı vuracak Meteoroloji yarın için uyardı: 14 ili kar yağışı vuracak