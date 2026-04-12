İsrail konsolosluğu önündeki silahlı saldırıda gözaltı sayısı artıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dosya kapsamında yürüttükleri çalışmalarda bir şüpheliyi daha Kocaeli’de yakalayarak gözaltına aldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Onur Çelik ve Ahmet İmrak’ın hastanedeki tedavileri devam ediyor. Daha önce gözaltına alınan diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturmanın ilk aşamasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol uygulanmış, 2 kişi ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.