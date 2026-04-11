İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısında 9 kişi tutuklandı
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde İsrail Konsolosluğu önünde düzenlenen terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 17 şüpheliden adliyeye sevk edilen 12 kişiden 9’u tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
İstanbul Beşiktaş’taki İsrail Konsolosluğu önünde düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturmada 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 12 kişi adliyeye sevk edildi.
Sulh Ceza Hâkimliği, 9 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Saldırganlar Onur Çelik ve Enes Çelik'in tedavileri devam ediyor.