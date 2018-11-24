Akdeniz Çanağı'nda yeni ittifak arayışları ezberleri bozuyor. İsrail'in, Körfez Arap ülkeleriyle yoğun diplomatik trafiği, diplomatik çevrelerde "Arap liginin başına İsrail mi geçecek?" espirilerine neden oluyor. İsrail sözcüsü Merzuk yeni durumu ilan etti. Sözcü büyük bir durum için hazırlık içinde bulunduklarını söyledi!

İsrail, Körfez Ülkelerinin lideri olmak konusunda(!) kararlı gözüküyor.



Akdeniz çanağındaki ülkelerin ittifak arayışları ve stratejik işbirlikleri arayışı tüm hızıyla devam ediyor.



Suriye Devleti topraklarında 7 yıldır süren Vekâlet Savaşları'nda Beşar Esad'ın galip gelmesi küresel güçlerin ajandalarını bozdu.



15 Temmuz'da Türk Devleti'nin teslim alınamaması Türkiye'nin Atlantik Cephesi'nden uzaklaşıp Batı Asya ülkeleriyle yaptığı ittifaklar jeopolitik tabloyu baştan aşağı değiştirdi.



Batının Suriye masası Cenevre Görüşmelerine karşı yaratılan Astana Girişimi, Batı Asya Ülkelerinin bölgede inisiyatifi ele geçirmesiyle sonuçlandı.



Türkiye, Rusya, İran, Irak ve Suriye'nin karşısında ise yeni bir ittifak ortaya çıktı.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 28 Eylül'de New York'ta; Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlarıyla bir araya gelmiş, "Sünni ve Arap olmayan İran'a karşı" bir Arap gücü oluşturulmasını tavsiye etmişti. Pompeo görüşme sırasında adı geçen ülkeleri ABD'nin Ortadoğu'daki müttefikleri olarak nitelendirmişti.



ABD'nin Ortadoğu Müttefikleri kimin çekip çevireceği ise bölgedeki hareketlere bakınca ortaya çıkıyor.



İsrail, son bir aydır Körfez ülkeleriyle yoğun diplomatik faaliyetler gerçekleştiriyor. Diplomatik faaliyetler somut projeler doğuruyor. Bu projelerden en dikkat çekici olanı İsrail'den Arap Yarımadası'nın güneyine kadar uzanacak demiryolu projesi.



İsrail Başbakanlık Arap Basın Sözcüsü Hâni Merzuk, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkesinin "diplomatik ilişkisi" bulunmadığı Körfez ülkelerinden Bahreyn'i ziyaret edeceği açıklarken bu yeni durumuda ifade etti.



Merzuk, Netanyahu'nun Bahreyn'e gerçekleştireceği ziyaretin "büyük bir durum" için hazırlık olduğuna dikkat çekti.



Çok sayıda İsrailli bakanın büyük heyetler halinde Körfez'deki Arap ülkelerini ziyaret ettiğini söyleyen Merzuk, söz konusu ülkeler ve buralara yapılan ziyaretlere ilişkin ayrıntı vermedi.



Merzuk, "Bu yeni ilişkiler için sadece bir başlangıç ve aynı zamanda tarihin akışını düzeltmek için doğru yolda olduğumuzun delilidir" ifadelerini kullandı.



Merzuk, İsrail'in Körfez ülkeleriyle akademik ve güvenlik alanlarında ilişkileri geliştirmek için büyük çaba ortaya koyduğuna işaret etti.



İsrail'in açık diplomatik trafiği İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 26 Ekim'de ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmadığı Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmesiyle başlamıştı.



Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi de geçen ay başkent Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti. İsrailli judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı diplomatik Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı. Turnuvayı izlemek için Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, ülkesinin ulusal marşının çalındığı sırada ağlamıştı.



İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim'de Dubai'de düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yapmıştı.



İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz'ın katıldığı 7 Kasım'da Umman'daki Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda; İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak "Barış Demir Yolu Projesi" tanıtılmıştı.



ulusal.com.tr

