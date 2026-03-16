İsrail, Lübnan’a kara operasyonu başlattı

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde kilit noktaları hedef alan kara saldırıları başlattığını açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

 İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmek için kara saldırıları başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kara saldırısının Hizbullah'a karşı Lübnan'ın güneyindeki "tampon bölgeyi" genişletmek amacıyla başlatıldığı ileri sürüldü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 850 kişinin hayatını kaybetmiş, 2 bin 105 kişinin yaralanmıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

israil lübnan
