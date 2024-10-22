İsrail Lübnan’da sivil bina vurdu

İsrail, Lübnan'da sivillerin yaşadığı bir binayı vurdu; binanın tamamen yıkıldığı anlar çevredeki kişilerin telefon kameralarına yansıdı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İsrail Lübnan’da sivil bina vurdu
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 İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, son olarak sivil yerleşim bir bina İsrail tarafından hedef alındı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah’ın bölgedeki tesislerine karşı bir askeri operasyon düzenleneceği belirtilerek, Ghobeiry bölgesinin derhal boşaltılması uyarısı yapıldı. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından iki hedef binanın haritadaki konumunu paylaşarak, "Kendi güvenliğiniz ve ailenizin güvenliği için bu binaları ve çevresindeki yapıları derhal terk edin, en az 500 metre uzaklaşın" ifadelerini kullandı.

İsrail’in tahliye çağrısının ardından Ghobeiry’deki bina füze ile vuruldu. Binanın tamamen yıkılmasıyla bölgeyi yoğun bir toz bulutu kapladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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