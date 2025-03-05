İsrail medyası yazdı: PKK’nın feshi İsrail için tehdit

İsrail medyasında yer alan analizlere göre, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı bölgedeki dengeleri değiştirebilir ve bu durumun en büyük zararının İsrail’e dokunacağı ifade ediliyor.

📌 Haaretz gazetesi, PKK’nın silah bırakmasının Türkiye’nin Suriye’deki etkisini artıracağını ve bunun ABD’yi asker çekmeye teşvik edebileceğini yazdı.

📌 Yedioth Ahronoth gazetesi, YPG elebaşı Mazlum Abdi’nin bu çağrıya uymaması durumunda ABD desteğini kaybedebileceğini ve örgütün Suriye yönetimiyle anlaşmaya zorlanacağını ileri sürdü.

📌 The Jerusalem Post ise Türkiye’nin YPG’ye yönelik yeni bir operasyon başlatabileceğini ve ABD’nin Suriye’deki politikasını değiştirme ihtimalinden endişe duyduğunu aktardı.

Netanyahu’dan Kürt ve Dürzi Gruplara Mesaj

İsrail’de bu haberler tartışılırken, Başbakan Benjamin Netanyahu, Suriye’deki Dürzi ve Kürt gruplara hitaben açıklama yaptı. Netanyahu, “Düşmanların Suriye’de yeniden güç kazanmasına izin vermeyeceğiz. Elimizi Dürzi müttefiklerimiz ve bölgedeki Kürt dostlarımıza uzatıyoruz” dedi.

İsrail’den Türkiye’ye Yönelik Dikkat Çeken Hamleler

📌 İsrail Silahlı Kuvvetleri, sosyal medya platformu X’te resmi Türkçe hesap açtı. Paylaşılan videoda İsrailli bir askerin Türkçe konuşması dikkat çekti.

📌 İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet ise Türkçe bilen kişileri işe almak için ilan yayımladı.

📌 İsrail’in bu adımları, Türkiye’nin bölgedeki artan etkisine karşı bir hamle olarak yorumlandı.

📌 Uzmanlar, İsrail’in Suriye’deki varlığını güçlendirme çabalarının ilerleyen süreçte daha belirgin hale gelebileceğini vurguluyor.