İsrail Mülteci Kampına Saldırdı! Onlarca Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail, Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırına devam ediyor. Son olarak bölgedeki el-Megazi Mülteci Kampı'na saldırı düzenlendi. Saldırıda onlarca kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

51 Kişi Hayatını Kaybetti!

İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda bulunan Seman ailesinin evini hedef aldı. Düzenlenen saldırıda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 51 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı.

İsrail ordusu, Endonezya Hastanesi çevresine de en az 15 hava saldırısı düzenledi. Tel Ez-Zater bölgesinde su depolarının vurulması sonucu çevredeki evleri su bastı.

İsrail ordusunun, Gazze'nin batısındaki Ebu Hasira ailesinin evine yönelik saldırısı sonucu yıkılan evin enkazından sivil savunma ve çevredeki vatandaşların yardımıyla 5 kişinin cesedi çıkarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan "katliam" sonucu çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu ve hastanelerin acil servislerinin ağır yaralılarla dolduğunu duyurdu.