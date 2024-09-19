İsrail ordusu duyurdu: Kuzey cephesi muharebe planları onaylandı!

İsrail ordusu, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin kuzey cephesine ilişkin yeni savaş planlarını kısa bir süre önce onayladığını bildirdi.

Hizbullah, İsrail'in bölgesel askeri bölgeleri insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu. Aynı zamanda İsrail'in Lübnan'ın elindeki iki kasabayı fosforlu bombalarıyla vurduğu açıklandı.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim 2023'te başlayan karşılıklı saldırılar hız kesmeden sürüyor.

Hizbullah tarafından yapılan yapılandırmaya göre, İsrail'in geniş askeri birimleri kamikaze İHA'larla hedef alınırken, askerler bazı noktalara da çeşitli silahlarla saldırı saldırıları gerçekleştiriyordu.

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA, İsrail'in ülkedeki birçok kasabaya hava saldırılarının başladığını duyurdu. Haberde, "İsrail fosfor ve sis bombalarıyla Aytaş-Şaab ve Ramiye çevresini hedef aldı" denildi.

İsrail'in insansız hava araçlarının Bekaa ve Raşya bölgelerinde alçak uçuşlar gerçekleştirdiği, Adise yakınlarına da İHA saldırılarının düzenlendiği bildirildi.

Lübnan'dan, İsrail'in geniş bir alana yayılan insansız hava araçlarının düşmesi sonucu birçok İsraillinin yaralandığı ve Lübnan topraklarında Beyt Hellel bölgesine yakın patlamalar aktarıldı.

İsrail ordusu, Moşaf Yaara'nın bulunduğu bir İHA'nın tespit edildiğini doğrularken ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Haaretz gazetesine göre, düşen İHA'nın birçok kişinin yaralandığı kaydedildi. Ayrıca, Lübnan'dan gönderilen çok sayıda İHA'nın Beyt Hellel'inin düşerek patlama çıkardığı açıklandı. Yaralanma, ortaya çıkan yangınlarla ilgili itfaiye ekiplerinin müdahalede yer aldığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Lübnan'dan atılan iki tanksavar mühimmatının İsrail'in genişleyenki İsbaulcelil bölgesinde patlayarak, ikisi ağır olmak üzere sekiz kişinin sporuna yol açtığını duyurdu.