İsrail Ordusu Lübnan'ı vurdu! ! Siviller hedef alındı

Lübnan topraklarına yönelik sınır ötesi operasyonlarını sistematik hale getiren İsrail işgal ordusu, ülkenin güney bölgelerini bir kez daha ağır silahlarla hedef aldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İsrail Ordusu Lübnan'ı vurdu! ! Siviller hedef alındı
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Lübnan resmi ajanslarından derlenen askeri istihbarat raporlarına göre, İsrail topçu birlikleri güneyde yer alan stratejik Nebatiye iline bağlı Deyr Seryan beldesini doğrudan bombaladı. Eş zamanlı olarak İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) başkent Beyrut semalarında provokasyon amaçlı alçak uçuşlar gerçekleştirdiği bildirildi.

SİVİL YERLEŞİM ALANLARI ABLUKAYA ALINDI

İsrail ordusunun sınır şeridindeki yerleşim birimlerini göçe zorlamak ve tampon bölge oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği topçu bombardımanı, sivil halkın yaşadığı alanlarda büyük paniğe neden oldu.

Saha Tarama Çalışmaları Başlatıldı: Bombardımanın hemen ardından Lübnan Sivil Savunma ekipleri ve askeri unsurlar, vurulan noktalarda arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları başlattı.
Bilanço Henüz Netleşmedi: Saldırı sonucu meydana gelen can kaybı, yaralanma veya binalarda oluşan maddi hasarın boyutuna ilişkin henüz resmi bir bilanço yayımlanmadı.

BEYRUT SEMALARINDA ALÇAK UÇUŞ PROVOKASYONU

Güneydeki sıcak çatışmaların yanı sıra İsrail'e ait taarruz ve keşif insansız hava araçlarının, Lübnan'ın başkenti Beyrut üzerinde alçak uçuş yapması gerilimi zirveye tırmandırdı. Güvenlik uzmanları, Beyrut semalarındaki bu hareketliliğin hem olası bir hava harekatı öncesi istihbarat toplama amacı taşıdığını hem de Lübnan hükümeti ile Hizbullah unsurları üzerinde psikolojik baskı kurmayı hedeflediğini belirtiyor. Bölgedeki askeri hareketlilik uluslararası gözlemciler tarafından yakından takip ediliyor.

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