İsrail ordusunda bir kişi daha intihar etti: Son 18 ayda otuz altıncı asker

İsrail ordusunda son dönemde artış gösteren intihar vakaları dikkat çekmeye devam ediyor.

Haaretz gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail ordusunda görev yapan bir asker daha intihar etti.

Haberde, askerin ülkenin güneyindeki bir askeri üste görev yaptığı belirtilirken, olayla ilgili askeri savcılığın geniş çaplı soruşturma başlattığı aktarıldı.

İsrail basınında yer alan değerlendirmelerde, özellikle Gazze saldırılarında görev alan askerler arasında ciddi psikolojik sorunların yaygınlaştığı ifade edildi. Haberde hem muvazzaf hem de terhis edilmiş yedek askerler arasında intihar vakalarının giderek arttığına dikkat çekildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda görev alan bir İsrail askerinin daha önce ABD’nin Miami kentinde intihar ettiği bilgisi de basına yansımıştı.

İsrail’de açıklanan resmi verilere göre, Ocak 2024 ile Temmuz 2025 arasındaki 18 aylık süreçte 36 İsrail askeri intihar etti, 279 asker ise intihar girişiminde bulundu.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre yalnızca 2025 yılı içerisinde 22 İsrail askeri intihar ederek yaşamına son verdi.