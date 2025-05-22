İsrail ordusundan Gazze'nin kuzeyine operasyon: Siviller güneye yönlendiriliyor
İsrail ordusu, Hamas’a karşı başlattığı yeni operasyon kapsamında Gazze Şeridi’nin kuzeyine yönelik geniş çaplı bir tahliye çağrısı yaptı.
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Bölgede yaşayan sivillerden, saldırıların yoğunlaşacağı uyarısıyla güneye doğru hareket etmeleri istendi.
Ordu açıklamasında, İsrail askerlerinin Beyt Lahiya, Cibaliye ve çevresindeki kasabalarda “büyük bir güçle” operasyon yürüttüğü belirtildi. Gazze'nin kuzeyinde askeri hareketliliğin arttığı ve çatışmaların şiddetlendiği bildiriliyor.