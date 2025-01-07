İsrail raporunda Türkiye ile doğrudan çatışma uyarısı: "İran'dan bile tehlikeli"

İsrail güvenlik bürokrasisinin dikkat çeken gündem maddelerinden biri, Türkiye ile olası bir çatışma ihtimali oldu. İsrail Hükümeti tarafından kurulan Nagel Komitesi, bu konuda kapsamlı bir rapor hazırlayarak Tel Aviv yönetimini uyardı.

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İsrail raporunda Türkiye ile doğrudan çatışma uyarısı: "İran'dan bile tehlikeli"
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Raporda, Türkiye ile İsrail’in doğrudan bir çatışmaya girme olasılığının bulunduğu ve bunun için hazırlık yapılması gerektiği vurgulandı.

TÜRKİYE, İSRAİL İÇİN TEHDİT OLARAK GÖSTERİLDİ

The Jerusalem Post’un haberine göre, Nagel Komitesi raporunda, Suriyeli grupların Türkiye ile iş birliği yaparak İsrail’in güvenliği üzerinde yeni ve ciddi bir tehdit oluşturabileceği belirtildi. Komite, bu durumun, İran tehdidinden bile daha tehlikeli bir hal alabileceğini ifade etti.

SAVUNMA STRATEJİLERİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLECEK

Raporda, İsrail’in savunma bütçesinin önümüzdeki beş yıl içinde yıllık 4 milyar doların üzerine çıkarılması önerildi. Komite, bu bütçenin artırılmasının, İsrail ordusunun Türkiye ile olası bir çatışmada daha hazırlıklı olmasını sağlayacağını belirtti.

Raporda ayrıca, İsrail’in savunma kapasitesini artırmak için F-15 savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları, insansız hava araçları ve uydular satın alması gerektiği ifade edildi. Bunun yanı sıra, hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi önerildi.

MOSSAD'DAN DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE ÇIKIŞI

Nagel Komitesi’nin raporu, Mossad Şefi Yossi Cohen’in daha önce yaptığı açıklamaları yeniden gündeme taşıdı. Cohen, Türkiye’nin İran’dan daha büyük bir tehdit oluşturduğunu dile getirmişti.

NETANYAHU VE BAKANLARA ÖNERİLER SUNULDU

Nagel Komitesi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’e kapsamlı bir strateji önerisi sundu. Bu önerilerde, Türkiye’den kaynaklanabilecek tehditlere karşı güçlü savunma tedbirleri alınması gerektiği belirtildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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