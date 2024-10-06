İsrail saldırıları 41 binden fazla ölüme yol açtı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 366 gündür Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Son 24 saatte, Gazze'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen üç ayrı saldırıda 45 kişinin hayatını kaybettiği, 256 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde yaşamını yitirenlerin toplam sayısının 41 bin 870'e, yaralı sayısının ise 97 bin 166'ya yükseldiği belirtildi.