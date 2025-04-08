İsrail saldırıları devam ediyor: Gazze'deki can kaybı 50 bin 810'a ulaştı

İsrail, ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 58 kişinin hayatını kaybettiği ve 213 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İsrail saldırıları devam ediyor: Gazze'deki can kaybı 50 bin 810'a ulaştı
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 18 Mart’tan bu yana ölü sayısı bin 449’a, yaralı sayısı ise 3 bin 647’ye ulaşmış durumda.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 50 bin 810’a, yaralı sayısı ise 115 bin 688’e yükseldi.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik dün sabah düzenlediği bir çadır saldırısında ağır yaralanan gazeteci Ahmed Mansur, hayatını kaybetti. Böylelikle, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren gazeteci sayısı 211'e çıktı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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