İsrail Saldırıları ve Ablukası Sürüyor

İsrail'in Gazze ablukası devam ediyor. İsrail Gazze'de savaş suçu işliyor. Filistinliler zor durumda.

İsrail Gazze'ye elektrik, su, gıda, ilaç ve yakıt vermiyor. Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar sürerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırıyor. İsrail siviller üzerinde yasaklı fosfor bombası kullanıyor. Hastaneleri ve okulları vuruyor.

Birleşmiş Milletler, Gazze'de kendilerine bağlı okul ve binalarda en az 400 bin yerinden edilmiş kişinin bulunduğunu duyurdu.

Gazze Şeridi'nde İsrail 10 günde 2 bin 750 Filistinliyi katletti. 9 bin 700 kişi İsrail saldırılarında yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Gazze'de artık insani yardım sağlayamadıklarını bildirdi.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde 1000'den fazla kişinin enkaz altında kaldığını açıkladı.

İsrail 2 binden fazla hastayı tedavi eden 22 hastanenin boşaltılmasına yönelik uyarıda bulundu.

Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'nde 50 bin hamile kadının temel sağlık hizmetlerinden mahrum olduğunu bildirdi. Gazzeli 5 bin 500 hamile kadın bu ay doğum yapacak.

İnsanlık Filistin'in Yanında

İsrail'in Gazze'deki mezâlimi karşısında dünyadan da tepkiler geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katliam olarak nitelendirdiği Gazze'deki durum hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Nazilerin 2. Dünya Savaşı'ndaki Leningrad kuşatmasına" benziyor demişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Çin'in Filistin halkının ulusal hakları için verdiği haklı davayı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü. Maduro Filistin yönetimini "koşulsuz" desteklediğini belirtti.

İsrail'in yanında yer alan ABD ve Avrupa Birliği dahi İsrail saldırıları karşısında Gazze'de insani koridor oluşturulması için çağrı yapmaya başladı.