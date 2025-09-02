İsrail saldırılarında can kaybı katlandı: Gazze’de 63 bini aşkın can kaybı!

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, İsrail ordusu 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan itibaren saldırılarını artırdı. Bu tarihten bu yana en az 11 bin 502 Filistinli hayatını kaybetti, 48 bin 900 kişi yaralandı.

SİVİLLER HEDEF ALINDI

Gazze’de son 24 saatte insani yardım için sırada bekleyen sivillerin de hedef alındığı belirtildi. Bu saldırılarda 12 kişi yaşamını yitirirken, 90 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanlığı, İsrail ve ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin sistematik biçimde hedef alındığını vurguladı.

27 Mayıs’tan bu yana yardım dağıtım noktalarına yönelik saldırılarda en az 2 bin 306 kişinin öldüğü, 16 bin 929 kişinin yaralandığı kaydedildi.