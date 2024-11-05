İsrail saldırılarında Lübnan'da yıkım: 37 belde yerle bir edildi, 40 bininden fazla konut yıkıldı

İsrail saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın ülkede, 37 beldenin tamamen yıkıldığı ve 40 binden fazla konutun hasar kayıtlı olduğu bildirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İsrail saldırılarında Lübnan'da yıkım: 37 belde yerle bir edildi, 40 bininden fazla konut yıkıldı
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Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava ve kara saldırılarının büyük bir yıkıma yol açtığı belirtiliyor. Haberde, “İsrail ordusu, güney bölgeleri başta olmak üzere Lübnan'da yıkıcı savaşa devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Haberde, İsrail'in güneyde en az 37 beldeyi tamamen serbest bıraktığı ve 40 binden fazla konutun değiştirilebildiği hale geldiğinde vurgulanırken, yıkılan bölgelerin Nakura'dan El-Hıyam'a kadar sınır hattından 3 kilometre uzakta olduğu kadar uzandığı bildirildi.

İsrail'in Lübnan'da Şiddetlenen Saldırılarında 3.002 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana süren süreyi kapsayan 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerine, Bekaa ve Baalbek bölgelerine ayrı hava saldırılarının düzenlendiği belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 3.002 kişi hayatını kaybetti, 13.492 kişi de yaralandı.

Öte yandan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'de İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğü açıklandı. Hizbullah'ın İsrail tarafındaki ordularını hedef alan saldırılara karşı İsrail'de büyük hasar bildirilmezken, yoğun bombardıman nedeniyle Lübnan'da yüzbinlerce kişi yerinden edildi. Güney ülkelerinin Beyrut ve kuzey göçlerinin devam ettiği, Lübnan'ın 539 binden fazla kişinin Suriye'ye göç ettiği bildirildiği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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