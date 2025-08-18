İsrail saldırılarında son 24 saatte 60 kişi öldü: Gazze'de can kaybı 62 bini aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hız kesmeden sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 60 kişi daha hayatını kaybetti.

Son kayıplarla birlikte İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 62 bini geçti. Bölgedeki hastanelerin yetersiz kaldığı, enkaz altında halen çok sayıda kişinin bulunduğu ifade ediliyor.