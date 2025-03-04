İsrail savaşa hazırlanıyor: HAMAS'tan uluslararası çağrı

İsrail Devleti, esir takası ve ateşkes anlaşmasını bozarak savaşa hazırlığını duyururken, Hamas’tan uluslararası kamuoyuna çağrı yapıldı. Netanyahu’nun savaş suçu işlediği belirtilen açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri’nin Tel Aviv yönetimine verdiği sınırsız desteğin altı çizildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
İsrail savaşa hazırlanıyor: HAMAS'tan uluslararası çağrı
Yayınlanma:

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas ile yapılan esir takası ve ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçmeyeceklerini açıkladı ve savaşa hazırlıklarını duyurdu.

Başbakan Netanyahu, ülkesinin "savaşın sonraki aşamalarına hazır olduğunu" belirterek, "tüm zafer hedeflerine ulaşmadan durmayacaklarını" ifade etti.

Netanyahu, "Hamas'ın gücünü yok edeceğiz ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlayacağız," şeklinde konuştu. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise, İsrailli esirlerin en kısa sürede serbest bırakılmaması durumunda, "Cehennemin kapıları açılacak," diyerek Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı tehdidini yineledi. İsrail, Gazze’ye insani yardımların girişini engelleyip Filistinlilere tehditler savururken, Hamas, Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası topluma "siyonist kuşatmayı kırma" çağrısında bulundu. Açıklamada Netanyahu'nun "savaş suçlusu" olduğu vurgulandı ve ABD yönetiminin sınırsız desteğiyle bu suçların sürdürüldüğü ifade edildi.

Öte yandan, bazı Arap liderler ve yetkililer, "Filistin'deki tehlikeli gelişmelerin" ele alınacağı Arap Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Zirvede, Filistinlilerin topraklarından zorla göç ettirilmesine karşı Arap dünyasında ortak bir tutum oluşturulması bekleniyor.

Bakan duyurdu: Polis memuru Nihat Karakoca’yı şehit eden şüpheli 16 yıl sonra yakalandıBakan duyurdu: Polis memuru Nihat Karakoca’yı şehit eden şüpheli 16 yıl sonra yakalandıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

israil filistin
Günün Manşetleri
Belediye Başkanı deprem için uyardı
Çayırhan madencileri ikinci iftarı mücadeleyle açtı
CHP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma
Edip Akbayram, son yolculuğuna uğurlandı
Bilirkişi davasında karar
Polis memuru Nihat Karakoca’yı şehit eden şüpheli 16 yıl sonra yakalandı
Borsa İstanbul’da operasyon
Tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Toz yapan kütle Türkiye'ye giriyor
Trump, Ukrayna'ya yardımı durdurdu
Çok Okunanlar
Doğum oranı en yüksek iller belli oldu! İşte o iller.... Doğum oranı en yüksek iller belli oldu! İşte o iller....
İslam Memiş uyardı: Altın mı Bitcoin mi? İslam Memiş uyardı: Altın mı Bitcoin mi?
Bankada parası olanlar dikkat! Uzmanlar "Sessiz hırsız" için uyardı! Bankada parası olanlar dikkat! Uzmanlar "Sessiz hırsız" için uyardı!
Elektrik kesintisine hazır olun:4 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintileri Elektrik kesintisine hazır olun:4 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintileri
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!