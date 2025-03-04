İsrail savaşa hazırlanıyor: HAMAS'tan uluslararası çağrı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas ile yapılan esir takası ve ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçmeyeceklerini açıkladı ve savaşa hazırlıklarını duyurdu.

Başbakan Netanyahu, ülkesinin "savaşın sonraki aşamalarına hazır olduğunu" belirterek, "tüm zafer hedeflerine ulaşmadan durmayacaklarını" ifade etti.

Netanyahu, "Hamas'ın gücünü yok edeceğiz ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlayacağız," şeklinde konuştu. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise, İsrailli esirlerin en kısa sürede serbest bırakılmaması durumunda, "Cehennemin kapıları açılacak," diyerek Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı tehdidini yineledi. İsrail, Gazze’ye insani yardımların girişini engelleyip Filistinlilere tehditler savururken, Hamas, Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası topluma "siyonist kuşatmayı kırma" çağrısında bulundu. Açıklamada Netanyahu'nun "savaş suçlusu" olduğu vurgulandı ve ABD yönetiminin sınırsız desteğiyle bu suçların sürdürüldüğü ifade edildi.

Öte yandan, bazı Arap liderler ve yetkililer, "Filistin'deki tehlikeli gelişmelerin" ele alınacağı Arap Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Zirvede, Filistinlilerin topraklarından zorla göç ettirilmesine karşı Arap dünyasında ortak bir tutum oluşturulması bekleniyor.