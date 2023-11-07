İsrail Savunma Bakanı Gazze'ye Girdiklerini Açıkladı
7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'ne saldırı düzenleyen İşgalci İsrail havadan ve karadan masum bebekleri ve insanları öldürüyor. İsrail Savunma Bakanı Gallant, Gazze merkezine girdiklerini açıkladı.
İşgalci İsrail 7 Ekim'den beri Filistin halkına havadan ve karadan saldırmaya devam ediyor. Savaş kurallarını ihlal ederek, canice saldıran İsrail masum bebekleri ve insanları öldürüyor.
İsrail Savunma Bakanı Gazze'ye Girdiklerini Açıkladı
CNN Türk'ün haberine göre İsrail Savunma Bakanı Gallant, "İsrail ordusu Gazze şehrinin merkezine girdi. İnsani ara verilmesi için rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor." açıklamasını yaptı.
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