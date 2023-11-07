İşgalci İsrail 7 Ekim'den beri Filistin halkına havadan ve karadan saldırmaya devam ediyor. Savaş kurallarını ihlal ederek, canice saldıran İsrail masum bebekleri ve insanları öldürüyor.

İsrail Savunma Bakanı Gazze'ye Girdiklerini Açıkladı

CNN Türk'ün haberine göre İsrail Savunma Bakanı Gallant, "İsrail ordusu Gazze şehrinin merkezine girdi. İnsani ara verilmesi için rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor." açıklamasını yaptı.