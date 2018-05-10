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Rusya: Savunma sistemleri İsrail füzelerini imha etti
Rusya: Savunma sistemleri İsrail füzelerini imha etti

İsrail Suriye'de yine İran'ı hedef aldı

İsrail güçleri işgal altında tuttuğu Golan tepelerinden Suriye'nin güneyine tank atışları düzenledi. Suriye hava savunmasının ise İsrail'in fırlattığı onlarca füzeyi imha ettiği bildirildi.

İsrail Suriye'de yine İran'ı hedef aldı
1973 Arap-İsrail Savaşı'ndan bu yana İsrail ile Suriye arasında en büyük askeri gerginlik yaşandı.

İsrail, Suriye'deki İranlı milis güçlerini Golan Tepeleri'ne roket saldırısı düzenlemekle suçlayıp gece boyu Suriye'deki İran yanlısı milislerin mevzilerini hedef aldı.

Suriye'den yapılan açıklamada da gece boyu İsrail'den atılan füzelerin havada 'bir bir imha edildiği' belirtildi.  Ardından İsrail savaş uçakları bu kez Baas kentinin çevresindeki bölgelere ve Kuneytra ilinin kuzey kırsalındaki Tel Ahmar bölgesine saldırlar düzenledi.

İsrail'in füze saldırılarında Suriye'ye ait bir radar mevkii imha edildi. Öte yandan, çok sayıda İsrail füzesinin Suriye'ye ait birden çok askeri alana ve mühimmat deposuna isabet ettiği belirtildi. 

Suriye resmi medyası da hava savunma sistemlerinin aynı gün iki İsrail füzesini imha ettiğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Suriye'deki 'neredeyse tüm İran altyapısının vurulduğunu' öne sürdü.

Liberman "Bizim üzerimize yağmur yağarsa onların tepesinde fırtına kopar." ifadesini kullandı.

İsrail’in Suriye’ye saldırısına eş zamanlı olarak Lübnan ordu komutanlığı; işgalci İsrail’e ait 4 savaş uçağının Lübnan hava sahasını ihlal ettiklerini ilan etti.


ulusal.com.tr
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