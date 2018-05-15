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İsrail terörü İstanbul, Batman ve Şanlıurfa'da protesto edildi

ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşıması, İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulüm İstanbul, Batman ve Şanlıurfa'da protesto edildi.

İsrail terörü İstanbul, Batman ve Şanlıurfa'da protesto edildi
ABD ve İsrail'in Filistin'e uyguladığı baskı ve saldırılar protesto edildi.

İstanbul'da toplanma adresi Beyoğlu oldu. Galatasaray Meydanı'na doğru yürüyen grup, sık sık İsrail ve ABD aleyhinde slogan attı.

Kürsü konuşmalarında Amerika'nın kışkırtıcı politikalarıyla Ortadoğu'nun karıştırılmak istendiği vurgulandı.

Şehit olan Filistililer anıldı.

Batman'daki bazı sivil toplum örgütleri de protesto gösterisi düzenledi.

'Kudüs, Filistin'in başkentidir' pankartıyla Gülistan Caddesine kadar yürüyen grup, ABD'nin kararını ve İsrail'i kınadı. 

Burası da  Şanlıurfa... Filistinlilerin 'Büyük Felaket Günü Nekbe' yıldönümünü protesto etmek için basın açıklaması düzenlendi.

Eylemde Şanlıurfalılar,  Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.


ulusal.com.tr
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